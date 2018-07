Bericht: Braunschweig-Stürmer Abdullahi soll Fiete Arp beim HSV ersetzen

Der Hamburger SV bereitet sich auf die erste Saison der Vereinsgeschichte in der 2. Bundesliga vor - offen ist noch, ob Eigengewächs Jann-Fiete Arp zum Start der neuen Saison dabei sein wird. Der 18-Jährige wird seit Monaten mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Die Münchner bieten 2,5 Millionen Euro, der HSV will das Doppelte.

Falls der Youngster die Hamburger verlässt, hat Sportchef Ralf Becker laut Bild schon einen Nachfolger ausfindig gemacht: Von Eintracht Braunschweig soll demnach Suleiman Abdullahi an die Elbe wechseln. Der Nigerianer spielt seit 2016 bei den Niedersachsen, ist allerdings gerade in die 3. Liga abgestiegen. In der zweiten Liga erzielte der 21-Jährige acht Tore in 41 Spielen.