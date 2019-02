Bericht: BVB beobachtet Doppel-Europameister aus Lissabon - Hohe Ablöse bei Transfer

Doppel-Europameister zum BVB? Scouts sollen ihn beobachtet haben

Dem Bericht zufolge sollen die Scouts Florentino, der im defensiven Mittelfeld spielt, bei der Europa-League-Partie zwischen Benfica und Galatasaray erneut beobachtet haben. Florentino, laut der Zeitung eines der vielversprechendsten Talente Portugals, gehört bereits seit zwei Jahren zur Profi-Mannschaft - kam in dieser Saison aber nur in drei Pflichtspielen der Herren zum Einsatz. Unter anderem startete er in beiden Spielen gegen Galatasaray von Beginn an. Schon Ende Dezember berichtete das portugiesische Blatt über das BVB-Interesse.