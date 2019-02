Bericht: BVB will Talent vom FC Barcelona als Piszczek-Ersatz

Der BVB setzt weiter auf Talente! Laut eines Berichts der WAZ soll Borussia Dortmund starkes Interesse an Marc Cucurella haben. Der Außenverteidiger stammt aus der Jugend des FC Barcelona, wurde dort jahrelang in der Talentschmiede "La Masia" ausgebildet. Aktuell ist der 20-Jährige an den spanischen Verein SD Eibar ausgeliehen.

Watzke kündigt Investitionen an

Und da kommt nun wohl Cucarella in Spiel, der derzeit in Eibar Spielpraxis bekommt. In der bisherigen Saison kam er in 19 Spielen zum Einsatz, zuletzt spielte er immer 90 Minuten durch. Spanier berichten zuletzt, dass Cucarellas Spiel sich durch Tempo, Technik und einer hohen Spielintelligenz auszeichnet.