Bericht: BVB verpflichtet Marokko-Juwel Hakimi von Real Madrid

Hakimi fühlt sich auf der rechten Abwehrseite am wohlsten, kann allerdings auch auf der linken Seite spielen. Die Hakimi-Lösung wäre plausibel: Der marokkanische Nationalspieler würde auf der rechten Seite wohl als Backup für den inzwischen 33-jährigen Lukasz Piszczek fungieren. "Von der grundsätzlichen Überlegung her könnte das Sinn machen", wurde Sportdirektor Michael Zorc bereits vom kicker zitiert.

Wer ist Hakimi?

Während der Weltmeisterschaft lief er in allen drei Partien über die volle Spielzeit für Marokko auf, das schon in der Vorrunde ausschied. Für Real Madrid absolvierte er in der abgelaufenen Saison neun Ligaspiele und zwei Champions-League-Begegnungen.