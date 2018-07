Der Hamburger SV will wieder hoch! Hoch in die Bundesliga. Doch dafür muss sich einiges ändern. Im Klartext: Der Klub muss weiter Profis verkaufen, um den Gehaltsetat auf die geplanten 30 Millionen Euro zu senken.

So viel sei verraten: Als fast sichere Abgänge gelten Alen Halilovic, der schon seinen Medizincheck beim AC Mailand absolvierte und Mergim Mavraj, der längst aussortiert wurde in Hamburg und wohl in die Türkei wechselt. In anderen Fällen gestaltet sich der Verkauf etwas schwieriger ...