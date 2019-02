Düsseldorf-Torwart Rensing fällt kurzfristig aus - Oldie-Comeback gegen Bayer

Das ist ein Schock für Fortuna Düsseldorf: Torwart Michael Rensing fällt kurzfristig für das Bundesliga-Spiel am Sonntagabend gegen Bayer Leverkusen aus. Wie Düsseldorf offiziell mitteilt, leidet der ehemalige Stammkeeper des FC Bayern München an einer Grippe und kann in Leverkusen deshalb nicht spielen. Für ihn rückt deshalb Ersatzkeeper Jaroslav Drobny ins Tor. Der Ex-Werder-Keeper wurde erst im Winter von den Düsseldorfern ablösefrei verpflichtet.