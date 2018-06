Bericht enthüllt: Liverpool-Keeper Karius hatte Gehirnerschütterung

Da schlägt es ein: In der 83. Minute ist der gebrauchte Abend endgültig ein vernichtender Abend. Gareth Bale zieht aus der Distanz einfach mal ab – und Loris Karius verschätzt sich komplett. Vorm Arm springt der Ball ins Tor.

Da schlägt es ein: In der 83. Minute ist der gebrauchte Abend endgültig ein vernichtender Abend. Gareth Bale zieht aus der Distanz einfach mal ab – und Loris Karius verschätzt sich komplett. Vorm Arm springt der Ball ins Tor. © 2018 Getty Images

Der wohl legendärste Torwartpatzer der Bundesliga-Geschichte ereignet sich gleich am ersten Spieltag der Saison 1982/1983. Kurz vor dem Pausenpfiff, Werder Bremen hat Einwurf nahe dem Strafraum. Der Ball fliegt hinein. Bayern-Neuzugang Jean-Marie Pfaff kommt einen Schritt aus seinem Kasten, verschätzt sich dabei gnadenlos und kann den Ball nur noch touchieren. Drin ist er! © imago/WEREK

Er kann sein Glück kaum fassen: Uwe Reinders, wurfgewaltiger Stürmer, hat das Leder in den Strafraum gewuchtet und feiert etwas ungläubig das kuriose Tor. Kleine Regelkunde: Hätte Pfaff den Ball nicht berührt, wäre es ein irregulärer Treffer gewesen. So wird der Belgier aber zur Lachnummer der Nation. © imago