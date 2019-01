Bericht: FC Bayern und Bayer Leverkusen wollen BVB-Talent Tobias Raschl verpflichten

Bundesliga-Stars beim Ex-Klub: So läuft es bei Mario Götze, Sebastian Rode und Co.

Raschl wechselte erst aus der Jugend von Borussia Mönchengladbach zu Fortuna Düsseldorf und dann im Jahr 2015 weiter zum BVB. In der aktuellen Spielzeit absolvierte Raschl elf Spiele für die U19 in der Bundesliga, vier in der Uefa Youth League und drei im DFB-Junioren-Pokal. Sein Debüt für die deutsche U19-Nationalmannschaft gab er am 10. September 2018 gegen die Slowakei. Danach musste das Mittelfeld-Talent mehrere Wochen mit einem Außenbandriss im Sprunggelenk pausieren.