Bericht: Fiete Arp verlängert seinen Vertag beim HSV nicht

Der Hamburger SV muss sein größtes Talent ziehen lassen. Fiete Arp will seinen im Juni 2019 auslaufenden Vertrag nicht verlängern – das schreibt die „Bild“-Zeitung. Der HSV muss jetzt eine Entscheidung treffen, ob man den 18-Jährigen im Sommer noch für eine Ablösesumme verkaufen will.

Seine Karriere könnte Arp als Spieler des FC Bayern München fortsetzen. Der Rekordmeister zeigte schon vor einigen Woche Interesse am 18-Jährigen. Zuletzt rückte Arp aber etwas in den Hintergrund und musste in der U19 ran.