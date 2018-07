Benedikt Höwedes hat es aktuell nicht leicht. Zuletzt war er an Juventus Turin in Italien ausgeliehen, doch kam dort kaum zum Einsatz, auch, weil er lange Zeit verletzt war. Nun steht er wieder beim FC Schalke 04 auf dem Trainingsplatz. Doch der Verein möchte den Spieler gerne abgeben. Höwedes ist vertraglich noch bis 2020 an die Schalker gebunden und wird unter Trainer Domenico Tedesco wohl kaum Chancen Einsätze haben. Wie geht es nun mit ihm weiter?

Nach Informationen von "Reviersport" soll Bundesliga-Aufsteiger Fortuna Düsseldorf nun an einer Verpflichtung vom Weltmeister 2014 interessiert sein.