Bericht: Freiburg-Keeper Alexander Schwolow zu PSG?

Zwar war Alexander Schwolow in der abgelaufenen Saison Teil der zweitschlechtesten Defensive der Liga. Dennoch haben die individuell starken Leistungen des Torwarts vom SC Freiburg namhafte Interessenten angelockt. Der 25-Jährige steht laut Kicker auf der Liste bei Paris Saint-Germain sowie bei der AS Rom und könnte die Freiburger im Sommer nach zehn Jahren im Verein verlassen.

Tuchel schon lange Schwolow-Fan

Tuchel, der Schwolow schon zu Zeiten als BVB-Trainer verpflichten wollte, hat genau wie die AS Rom sein Interesse am groß gewachsenen Keeper hinterlegt, der in Wiesbaden geboren wurde und ehemaliger Junioren-Nationalspieler ist. Auch Vereine der englischen Premier League haben ihre Fühler nach Schwolow ausgestreckt. In der laufenden Saison verpasste der Torwart nur ein Spiel - gegen den BVB musste er im Januar wegen einer Prellung aussetzen.