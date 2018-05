Bericht: Gareth Bale will zu Manchester United! Real-Kollegen schon informiert

Keylor Navas: Der Nationalkeeper Costa Ricas stand während der Saison lange in der Kritik. Bekam schon früh viel zu tun, parierte aber souverän, wie bei der Großchance von Trent Alexander-Arnold nach knapp 20 Minuten. Ohne Chance beim 1:1 durch Sadio Mané (55. Minute). Glück beim Pfostentreffer des Liverpoolers in Minute 70. NOTE: 3

Keylor Navas: Der Nationalkeeper Costa Ricas stand während der Saison lange in der Kritik. Bekam schon früh viel zu tun, parierte aber souverän, wie bei der Großchance von Trent Alexander-Arnold nach knapp 20 Minuten. Ohne Chance beim 1:1 durch Sadio Mané (55. Minute). Glück beim Pfostentreffer des Liverpoolers in Minute 70. NOTE: 3 © 2018 Getty Images

Raphaël Varane: Unauffällig, was für einen Innenverteidiger nicht unbedingt schlecht ist. Blieb fehlerlos an der Seite des dagegen dreimal so aktiven Ramos. NOTE 2 © 2018 Getty Images