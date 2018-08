Bericht: So viel würde Paul Pogba beim FC Barcelona verdienen

Zu Wochenbeginn überschlugen sich die englischen und spanischen Medien förmlich. Der Grund: Der FC Barcelona hat offenbar ein Angebot für Paul Pogba von Manchester United hinterlegt - und ein gigantisches noch dazu. Die Katalanen haben eine Summe von 50 Millionen Euro plus Yerry Mina und André Gomes für den Superstar geboten , wollen den 25-Jährigen unbedingt verpflichten. Doch United winkt ab - noch. Allerdings winkt Pogba bei einem Wechsel eine saftige Gehaltserhöhung.

Barca-Trainer Valverde wischt Zweifel an Arturo Vidal weg - und träumt von Paul Pogba?

Transfer-Endspurt in England: Wilde Gerüchte um Paul Pogba und Ousmane Dembélé

Barcelona will nach dem Transfer von Bayern-Star Arturo Vidal ein dickes Ausrufezeichen auf dem Transfermarkt setzen. Pogba würde passen. Der zentrale Mittelfeldspieler ist seit seiner Rückkehr ins Old Trafford im Sommer 2016 nicht unumstritten, besonders Trainer José Mourinho gilt als Kritiker des Franzosen, der eine starke WM spielte, aber keinesfalls der beste Star der Equipe Tricolore war. Bei United saß er in der vergangenen Saison trotz seines Status als Topstar teilweise sogar nur auf der Bank! Auch auf dem Weg zum WM-Titel waren etwa Kylian Mbappé oder N'Golo Kanté wichtiger als der exzentrische Mittelfeldstar.