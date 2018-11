Bericht: Geheim-Ansprache beim FC Bayern! Uli Hoeneß appellierte ans Team

Die Bayern rannten und rannten und rannten. Selbst die BVB-Profis waren trotz des 3:2-Sieges beeindruckt davon, was die Spieler des Rekordmeisters am vergangenen Wochenende im Signal-Iduna-Park über den Platz liefen. Was war da bloß los beim FC Bayern?

Hoeneß sprach zu den Bayern-Stars

Zunächst soll Trainer Niko Kovac am Vortag des Spiels sein Team nach dem Abendessen zur Spielbesprechung in der Sportschule Kaiserau gebeten haben. Hoeneß soll da aber schon dabei gesessen haben - er lauschte allerdings erst einmal den Worten des Trainers. Und danach soll er an der Reihe gewesen sein.

Hoeneß´ Botschaft an die Spieler: Der Klub stehe hinter ihnen. Als Gegenleistung erwarte er nur eine Sache. Sie müssten rennen und kämpfen. In jeder Minute müsse zu spüren sein, dass sie sich mit all ihrer Kraft gegen eine drohende Niederlage beim Spitzenreiter stemmen, so schreibt es die Sport Bild. Und das solle nur zusammen gehen.