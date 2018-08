Bericht: Linksverteidiger im Anflug - Hamza Mendyl wechselt zu Schalke 04

Wer ist Hamza Mendyl? Der junge Marokkaner ist gerade einmal 20 Jahre alt und gilt auf seiner Position als Riesen-Talent. Mendyl ist ivorischer Abstammung und kam in der vergangenen Saison erstmals in der Ligue 1 zum Einsatz, wo er als Vertreter von Routinier und Kapitän Franck Beria 13 Mal spielte. Der Transfer des Youngsters nach Gelsenkirchen soll laut L'Equipe bereits kurz vor dem Abschluss stehen.

Felix Bejimo (Jahrgang 1998, Rechtsverteidiger, Djurgardens IF, 3 Millionen Euro)

Frederik Rönnow (Jahrgang 1992, Torwart, Brondby IF, 2,8 Millionen Euro)

Heidel bestätigt "konkrete Gespräche"

Manager Christian Heidel hatte am Mittwoch "konkrete Gespräche" mit einem unbekannten Kandidaten bestätigt. Schalke hatte auf der Position des Linksverteidigers plötzlich Bedarf, weil Bastian Oczipka nach einer Leistenoperation langfristig ausfällt. Somit ist Chelsea-Leihgabe Abdul Rahman Baba die einzige Option von Trainer Domenico Tedesco - und auch der Ghanaer gilt als verletzungsanfällig.

Offen ist, ob die Schalker noch einen weiteren Spieler ins Boot holen. „Mehr als zwei Spieler werden wir nicht mehr verpflichten“, sagte Heidel. Gehandelt wird Nationalspieler Sebastian Rudy vom FC Bayern. Mit dem 28-Jährigen soll sich Trainer Tedesco in München getroffen haben. Allerdings ist auch RB Leipzig am Mittelfeldspieler interessiert, der in München noch bis 2020 unter Vertrag steht.