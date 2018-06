Bericht: HSV-Profi Kostic in Disco attackiert?

Mit Lewis Holtby soll ein Leistungsträger der vergangenen Wochen seinen auslaufenden Vertrag verlängern. Vorteil HSV: Der Berater des 27-Jährigen ist Marcus Noack, der auch Titz berät. Holtby hatte den Trainer im Endspurt mit vollmundigen Parolen verärgert, gehört aber zu den Lieblingsspielern des Coaches - ein Umstand, der auf Gegenseitigkeit beruht. Holtby (fünf Tore in acht Titz-Spielen) wurde bereits ein neuer Vertrag vorgelegt, er kann sich einen Verbleib wohl trotz erheblicher Gehaltseinbußen vorstellen.

Bleiben wird Gotoku Sakai . Der Kapitän des HSV kündigte bereits kurz nach dem Abstieg an, auch in der kommenden Saison bei den Hamburgern spielen zu wollen. Auch sein Vertrag läuft aus.

Der Kontrakt von Nicolai Müller läuft ebenfalls aus. Der 30-Jährige hatte vor seinem Kreuzbandriss am ersten Spieltag gegen Augsburg eine Verlängerung noch abgelehnt und mit einem Wechsel nach Wolfsburg kokettiert. Nun wurde ihm signalisiert, dass man ihn gern halten würde. Kurz vor dem Saisonende feierte er gegen Frankfurt sein Comeback.

Christoph Moritz: Sein Berater Marcus Noack verhandelt derzeit fast ausschließlich in Hamburg. Noack ist auch Agent von Trainer Christian Titz und Lewis Holtby. Der ehemalige Schalker spielt seit zwei Jahren beim 1. FC Kaiserslautern und stieg mit den Lauterern in dieser Saison aus der 2. Liga ab. Der 28-jährige soll im HSV-Mittelfeld der Chef werden. Titz kennt Moritz seit Jahren, sagt: „Christoph ist durchaus eine Alternative. Auch da würde ich mich freuen, wenn es klappen würde.“ Er ist im Sommer ohne Vertrag.

Der Schotte David Bates kommt von den Glasgow Rangers. Der 21-Jährige soll die Konkurrenz im Abwehrzentrum beleben und Gideon Jung entlasten. © imago/Action Plus

Auch Torhüter Christian Mathenia (Vertrag bis 2019) steht auf der Abschussliste. Der Keeper verlor seinen Stammplatz im Saisonverlauf an Julian Pollersbeck.

Zur Kategorie "Enttäuschung" gehört auch André Hahn . Das Eigengewächs kehrte im Sommer 2017 nach sieben Jahren zum HSV zurück, kostete sechs Millionen Euro. Er konnte an die Leistungen aus Augsburg und Mönchengladbach nicht anknüpfen(nur drei Tore), wo er zum Nationalspieler reifte. Verkaufskandidat, Augsburg soll Interesse an einer Rückkehr haben.

Auch Bobby Wood wusste in seiner zweiten Saison nicht mehr zu gefallen. Der US-Amerikaner wurde unter Bernd Hollerbach nur noch auf der Tribüne gesichtet, ehe Christian Titz ihn wieder zurückholte. Borussia Mönchengladbach soll Interesse haben. Der HSV kann angesichts der langen Vertragslaufzeit (bis 2021) auf Zeit spielen.

Noch einer, der richtig Geld in die klammen Kassen spülen würde: Filip Kostic kennt sich mit Abstiegen aus, wurde schon vom VfB Stuttgart verkauft, nachdem die Schwaben abgestiegen waren. Der HSV kaufte ihn im Sommer für 14 Millionen Euro. Trotz langer Vertragslaufzeit (bis 2021) soll der Großverdiener weg. Vielleicht kann der Serbe ja bei der WM auf sich aufmerksam machen.

Stichwort Großverdiener: Beim HSV könnte Pierre-Michel Lasogga noch zum Problem werden. Der Mittelstürmer ist an Leeds United verliehen (33 Spiele/10 Tore). Doch die Engländer sind nicht wie erhofft aufgestiegen und können sich den Deutschen möglicherweise nicht mehr leisten. Der 26-Jährige ist der einzige Spieler, der beim HSV-Abstieg keine Gehaltsbußen hinnehmen müsste - bitter bei 3,4 Millionen Euro Jahresgage! Er soll nach Möglichkeit verkauft werden.

Kein Zurück in den Kreis der HSV-Spieler gibt es für Walace . Der 23-Jährige wurde suspendiert, weil er unter Titz nicht Innenverteidiger statt defensives Mittelfeld spielen wollte. Eigentlich hätte man ihn für viel Geld wieder in die brasilianische Heimat verkaufen können - nun muss man sich wohl mit einem Dumpingpreis abfinden.

