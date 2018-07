Gerade erst ist der Schwalbenkönig des Turniers mit Brasilien bei der Weltmeisterschaft in Russland ausgeschieden, schon denkt er wieder an seinen Verein. Denn dort, bei Paris Saint-Germain, erwartet Superstar Neymar mit Thomas Tuchel ein neuer Trainer . Der ehemalige Coach von Mainz 05 und Borussia Dortmund trainiert seit diesem Sommer den französischen Spitzenklub. Und mit seinem brasilianischen Alleskönner wird er es künftig sicher nicht immer leicht haben.

Der Offensivstar Neymar möchte laut der spanischen Sporttageszeitung Sport nicht länger mit dem Uruguayer Edison Cavani zusammenspielen, sondern will stattdessen Cavanis Nationalmannschaftskollegen Luis Suarez an seine Seite. Denn zwischen Neymar und Cavani soll es in Paris schon häufiger Zoff gegeben haben. Mit Suarez hingegen verstand sich Neymar schon während seiner Zeit in Barcelona wohl sehr gut.