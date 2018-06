Bericht: Juventus Turin will Jerome Boateng verpflichten

Toni Kroos - Der Titel-Titan: Dreimal in Folge gewann er mit Real Madrid die Champions League. Insgesamt holte Kroos in seiner Karriere schon 23 Titel. In Russland soll der nächste dazukommen, dann wäre er endgültig der erfolgreichste deutsche Fußballer aller Zeiten. © 2018 Getty Images