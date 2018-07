Bericht: Kevin-Prince Boateng verlässt Frankfurt für Italien-Klub

Nach erfolgreichen Jahren beim AC Mailand, in denen der Mittelfeldspieler sich besonders im Kampf gegen Rassismus verdient gemacht hat, wagt Boateng einen Neuanfang in der Bundesliga. Er heuert im August 2013 beim FC Schalke 04 an – und weiß auch durchaus zu überzeugen. Allerdings verdient er eine ganze Menge und bringt auch nicht konstant gute Leistungen. 2015 suspendiert Schalke ihn wie auch Sidney Sam. Boateng ledert in der Presse: „Das Niveau dieser Leute, die etwas über mich erzählen und Gerüchte streuen, bediene ich nicht . Dass ich im Nachhinein nun schlechtgemacht werde, spricht doch weiterhin für sich. Doch alles, was jetzt medial transportiert wurde, ist gelogen.“ Schalke erklärte, das Vertrauensverhältnis sei zerstört. © imago