Laut des Bericht hat der 28-jährige Trapp bereits am Donnerstag nicht mehr bei PSG unter Thomas Tuchel trainiert. Stattdessen war er bereits auf dem Weg nach Frankfurt. Für die Eintracht spielte Trapp bereits von 2012 bis 2015. Damals ging er für rund neun Millionen Euro nach Paris.

Trapp hatte nur in seinem ersten Jahr in der französischen Hauptstadt einen Stammplatz inne. Im zweiten Jahr verlor er den Platz zwischen den Pfosten im Laufe der Saison, im vergangenen Jahr war er nur noch die Nummer zwei. In den vergangenen Wochen saß Trapp nicht einmal mehr auf der Bank.