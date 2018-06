Bericht: Kroatien schmeißt Stürmer Nikola Kalinic aus dem WM-Kader

Ein Sieg zum WM-Auftakt, und trotzdem herrscht wohl keine gute Stimmung im Nationalteam Kroatiens. Wie das kroatische Medium 24sata berichtet, hat Teamchef Zlatko Dalic den 30-jährigen Nationalspieler Nikola Kalinic aus dem Kader geworfen. Noch an diesem Montag soll die Entscheidung auf einer Pressekonferenz bestätigt werden.

Doch weshalb muss Kalinic scheinbar vorzeitig aus Russland abreisen?

Beim 2:0-Spiel zum WM-Auftakt am Samstag gegen Nigeria soll Kalinic, der in der italienischen Serie A für den AC Mailand spielt, die Einwechslung verweigert haben. Nach der Partie gab Kalinic an wegen Rückenschmerzen nicht gespielt zu haben, er soll aber angeblich sauer darüber gewesen sein, nicht in der Startelf gestanden zu haben. Kalinic ist Stürmer, aktuell gibt Nationaltrainer Dalic aber Juventus-Angreifer Mario Mandzukic den Vorzug.