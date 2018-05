Bericht: Manuel Neuer fit für DFB-Pokal-Finale mit FC Bayern

Comeback nach 245 langen Tagen! Manuel Neuer wird nach Informationen der Bild-Zeitung im Finale um den DFB-Pokal zwischen dem FC Bayern München und Eintracht Frankfurt ( Samstag, 20 Uhr - hier im Liveticker ) seine Rückkehr feiern - zumindest auf der Bank! Der 32-Jährige kehre wieder zurück in den Kader von Trainer Jupp Heynckes, so das Blatt. Ein Startelf-Einsatz werde dem Nationalkeeper, der sich im vergangenen Jahr zum dritten Mal den Mittelfuß gebrochen hatte, allerdings noch nicht zugetraut. Im Tor soll Sven Ulreich stehen.

März 2017: Manuel Neuer erleidet im Training einen Haarriss im linken Mittelfuß. Er wird operiert und pausiert drei Spiele. Dann kommt der 18. April: Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Real Madrid. In der Verlängerung bricht der lädierte Fuß.

Gute Nachrichten auch für Bundestrainer Joachim Löw, der Manuel Neuer trotz der Verletzung in den vorläufigen WM-Kader berufen hatte. Zur Vorbereitung der DFB-Elf, die am 23. Mai in Südtirol startet, scheint der Bayern-Superstar also wieder fit zu sein. Das bewies er laut dem Bericht auch im Training: Seit Dienstag sei Neuer wieder voll ins Mannschaftstraining beim FC Bayern eingestiegen und auch wieder voll in die Zweikämpfe gegangen. Einzig bei den Absprüngen vor dem Abfangen von hohen Bällen sei der Keeper noch nicht hunderprozentig sicher.