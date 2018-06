Bericht: Manuel Neuer nach Untersuchung fit für die WM

Ohne die Besten geht es nicht - und Manuel Neuer zählt wieder dazu . Diese zentralen Botschaften nahm Joachim Löw nach dem ernüchternden 1:2 (1:0) gegen die bei der WM fehlenden Österreicher mit in den Aufarbeitungs- und Entscheidungs-Sonntag in Südtirol.

Die wichtigste Frage war für den Bundestrainer und seinen Stab im Grunde vor dem abschließenden Gespräch gelöst. Kapitän Neuer trotzte bei seinem Wettkampf-Comeback nach acht Monaten allen Widrigkeiten. "Für Manuel war es nach so langer Zeit ein sehr zufriedenstellendes Comeback", sagte Löw: "Man hat ihm die Pause nicht angemerkt."

Nach nur vier absolvierten Pflichtspielen kracht es am 18. September 2017 schon wieder - im Abschlusstraining vor dem Spiel gegen Schalke. Manuel Neuer bricht sich erneut den linken Mittelfuß. Die Konsequenz: Noch im Mai 2018 bangen Fans und Verantwortliche um die WM-Teilnahme des Weltklasse-Torhüters.

Ende August steht Manuel Neuer wieder auf dem Platz. Gegen Werder Bremen feiert er am 2. Spieltag der Saison 2017/18 sein Comeback - zu früh.

März 2017: Manuel Neuer erleidet im Training einen Haarriss im linken Mittelfuß. Er wird operiert und pausiert drei Spiele. Dann kommt der 18. April: Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Real Madrid. In der Verlängerung bricht der lädierte Fuß.

Ende Mai, die Nationalmannschaft im Trainingslager. Und Manuel Neuer nur Zaungast. Der 28-Jährige absolviert anfangs nur individuelle Einheiten - aber es reicht. Neuer wird zu einem der Garanten des WM-Titels in Brasilien.

Über Jahre bleibt Neuer praktisch verletzungsfrei. Im DFB-Pokalfinale 2014 dann der Schulter-Schock: Einriss am Kapselbandapparat im Schultereckgelenk.

Im Juli 2008 wird der 22 Jahre alte Manuel Neuer erstmals von einer schwereren Verletzung heimgesucht. Während eines Testspiels in der Saisonvorbereitung mit Schalke 04 bricht der Mittelfuß - allerdings ist es damals der rechte.

Die Krankenakte Manuel Neuer: Verletzungen am Fuß haben den Nationaltorwart schon mehrfach zurückgeworfen. Kosten sie ihm jetzt sogar die WM-Teilnahme? Klickt euch durch!

Endgültige Entscheidung um Neuer erst am Abend

Und die guten Nachrichten hören nicht auf. Die Bild-Zeitung berichtet, dass sich Neuer nach dem Österreich-Spiel in Südtirol einer weiteren Untersuchung an seinem linken Mittelfuß unterzogen habe. Das Ergebnis: Der Bruch sei vollständig verheilt. Neuer könnte also komplett befreit bei der WM spielen.