Bericht: Marius Wolf schon in dieser Woche zum BVB?

Wolf, der an die Frankfurter von Hannover 96 ausgeliehen war und per Klausel für 500 000 Euro fest an den Main wechselt, habe Offerte von BVB und TSG Hoffenheim vorliegen, tendiere aber laut FR zu den Westfalen. Und: Der Wechsel könnte schon in dieser Woche fixiert werden. Wolf wäre damit der erste Transfer unter dem neuen Trainer Lucien Favre. Der Schweizer wurde am Dienstag offiziell als Chefcoach vorgestellt. Zuvor hatte der BVB schon den Transfer von Keeper Marwin Hitz (Augsburg) vermeldet.