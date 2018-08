Bericht: Nach Lungen-OP – Neue Sorgen um Formel-1-Legende Niki Lauda

Das Nachrichtenportal aus Österreich schreibt nun aber: „Hieß es Anfang der Woche noch, dass alle Organe funktionieren würden, dürfte die Niere Probleme machen. Lauda hängt am Dialysekatheter. Die neue Lunge sei vom Körper noch nicht angenommen worden."

Nach Informationen von OE 24 soll sich der Gesundheitszustand von Niki Lauda wieder verschlechtert haben. Lauda war zuvor in einem Wiener Krankenhaus eine Lunge transplantiert worden und nach dieser OP soll es ihm zunächst wieder besser gegangen sein.

Noch am vergangenen Mittwoch erklärte Professor Christian Hengstenberg, Leiter Kardiologie an der Wiener Klinik: „Herr Lauda ist wieder bei vollem Bewusstsein, alle Organe funktionieren. Der Verlauf ist sehr erfreulich. Wir freuen uns, dass alles stabil ist. Wir sind genau im Ziel und hoffen, dass es so weiter geht.“