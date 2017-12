Bericht: Oliver Reck - Todesdrohung via SMS gegen Ex-Schalker

Mario Basler: Von Big Brother über die Promi-Darts-WM zu Rot-Weiss Frankfurt: Der Weg führte den 30-fachen deutschen Nationalspieler in die fünfte Liga. "Super-Mario" soll die Frankfurter vor dem Abstieg aus der Hessenliga bewahren.

Rudi Bommer: Sechsmal lief der ehemalige Eintracht-Spieler für Deutschland auf. Nach seiner aktiven Karriere betreute er verschiedene Klubs (vor allem in der 2. Liga). Seit 2006 betreut er den SC Hessen Dreieich, der wie Baslers neuer Verein Rot-Weiß Frankfurt in der Hessenliga aktiv ist. Einziger Unterschied: Bommer spielt um den Aufstieg, Basler gegen den Abstieg.

Thomas Häßler: "Icke" kickte als Aktiver bei Juventus Turin und der AS Rom. Als Trainer kombiniert der Weltmeister von 1990 "Berliner Schnauze" mit italienischem Flair. Häßler coacht den Hauptstadtverein Club Italia 80, der in der siebtklassigen Landesliga ansässig ist.

Jörg Heinrich: Nach BSC Rathenow 1994 und FSV 63 Luckenwalde heißt Jörg Heinrichs dritte Trainerstation SV Falkensee-Finkenkrug. Dieser Verein kickt aktuell in der Brandenburgliga (6. Liga) und ist stolz, denn 37-fachen Nationalspieler seit Saisonbeginn auf der Trainerbank zu wissen.

David Odonkor: Mit seiner Flanke auf Oliver Neuville bei der Heim-WM 2006 gegen Polen machte er sich einen Namen. Danach wurde Odonkor in Sevilla nicht wirklich glücklich. Im August 2015 zog er überraschend ins "Big Brother"-Haus ein. Nachdem er sich als Sportlicher Leiter bei Hammer SpVg versuchte, übernahm er zu dieser Saison das Traineramt des Landesligisten SpVgg Bad Pyrmont.

Thomas Brdaric: In acht Länderspielen erzielte Brdaric zwischen 2002 und 2005 einen Treffer. Der ehemalige Stürmer (u.a. Leverkusen, Wolfsburg, Hannover) trainierte kürzlich noch den mazedonischen Verein KF Shkëndija. Aufgrund der angespannten politischen Lage kehrte er jedoch nach Deutschland zurück und übernahm zu dieser Saison den Oberligisten Tennis Borussia Berlin.

Andreas Hinkel: Für den VfB Stuttgart lief Andreas Hinkel in 156 Ligaspielen auf. Im Anschluss zog es den 21-fachen Nationalspieler nach Sevilla, Celtic und Freiburg. Inzwischen fungiert er als Cheftrainer der zweiten VfB-Mannschaft.

