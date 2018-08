Transfer-Hammer! PSG-Trainer Thomas Tuchel holt Schalkes Thilo Kehrer

Auf einer Pressekonferenz am Sonntagmittag bestätigte Schalke-Manager Christian Heidel den Transfer. Er verriet, dass Kehrer der zweitteuerste Abgang der Vereinsgeschichte wird. Damit wird der U21-Nationalspieler den Königsblauen zwischen 43 Millionen und 50,5 Millionen Euro einbringen.

Hinsichtlich eines möglichen Ersatz-Kandidaten für Kehrer bekannte Heidel, dass Schalke auch bisher schon nach weiteren Neuzugängen gesucht habe. Die Suche war dabei allerdings vor allem auf einen Linksverteidiger ausgerichtet und Heidel verriet auch, dass nicht zwingend noch ein direkter Ersatz für Kehrer kommen wird. „Es schadet vielleicht auch nicht, ein bisschen Geld auf dem Konto zu behalten, die Saison ist ja noch lang“, so der 55-Jährige.

Ausschlaggebend für den Transfer dürfte auf Schalker Seite auch gewesen sein, dass Kehrers Vertrag im kommenden Sommer ausgelaufen wäre. „Er wird der teuerste Bundesliga-Transfer eines Spielers mit nur einem Jahr Vertrag“, bekannte Heidel. In diesem Sommer musste Schalke bereits erleben, dass in Leon Goretzka (zum FC Bayern) und Max Meyer (zu Crystal Palace) zwei Leistungsträger, die man selbst an die Bundesliga herangeführt hat, den Verein ablösefrei verlassen haben.