Wie die spanischen Zeitungen AS und Marca berichten, knüpft Florentino Perez, der Präsident von Real Madrid, den Wechsel Ronaldos an eine Bedingung: Demnach möchte Perez nicht nur mindestens 100 Millionen Euro Ablöse für den 33-Jährigen, sondern auch, dass der Portugiese die komplette Verantwortung für seinen Wechsel übernimmt und dies auch öffentlich macht.

Schon Alonso machte es auf diese Weise

Nach spanischen und italienischen Medienberichten ist der italienische Meister Juventus Turin bereit, für Ronaldo 100 Millionen zu zahlen – und rund 60 Millionen Euro Gehalt im Jahr für vier Jahre. Macht einen Transferwert von knapp 340 Millionen Euro. Ein starkes Paket! Die Madrider Sportzeitung AS versicherte unterdessen, Vertreter von „Juve“ würden bereits in Madrid erwartet, um über die Transfermodalitäten zu verhandeln. „Der Wechsel steht kurz bevor“, so AS.