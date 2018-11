Bericht: Schielt Arséne Wenger auf Trainerposten beim FC Bayern? 

Zuletzt bekannte sich Uli Hoeneß erneut zu Cheftrainer Niko Kovac. "Der Trainer steht bei uns nicht in Frage", sagte der Präsident am vergangenen Sonntagmittag in der Sendung "Wontorra - der Fußball-Talk" auf Sky. Und trotzdem kursieren nach wie vor Gerüchte um potenzielle Nachfolger für den Trainerposten beim deutschen Rekordmeister.

Auch der langjährige Arsenal-Trainer Arséne Wenger soll laut des britischen Telegraph auf einen Job beim FC Bayern schielen. Der Franzose soll gerade erst ein Job-Angebot des Premier-League-Aufsteigers FC Fulham ausgeschlagen haben.