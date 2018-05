Bericht: Thomas Delaney wechselt für Mega-Summe zum BVB

Tor - Kevin Trapp (27): Bereits in der Winterpause 2017/18 setzte sich der BVB ernsthaft mit dem Keeper von Paris St.-Germain auseinander. Allerdings entschied sich Trapp nach den Gesprächen mit den Verantwortlichen der Borussia, in Frankreich zu bleiben. Dennoch: Mit 32 wäre er im besten Torwart-Alter, eine Rückkehr in die Heimat scheint möglich. "Ich komme aus Deutschland. Klar ist die Bundesliga für mich interessant. Dortmund ist ein großer Verein", erklärte der Nationalkeeper im "Bams"-Interview.

Tor - Jonas Hupe (18): An diesem Torwarttalent war nicht nur Borussia Dortmund dran. Im Sommer 2017 sicherten sich die Schwarz-Gelben die Dienste des damaligen Werder-Keepers. Aktuell läuft er noch in der A-Junioren Bundesliga West auf, doch in fünf Jahren könnte er bereits das Tor in der Beletage hüten. Nach Hupes Abschied zum BVB, erklärte Bremen-TT Christian Vander im "kicker"-Interview: "Ihn hätten wir auch gerne behalten, konnten aber mit anderen Angeboten nicht mithalten."

