Bericht: Trainer-Hammer! Real Madrid wollte Julian Nagelsmann

22. Oktober 2016: Nach einem Zweikampf an der Außenlinie pöbelte Leverkusens Trainer Roger Schmidt in Richtung Nagelsmann: "Was bist du denn für ein Spinner? Das war doch nichts. Halt doch mal die Schnauze!" Schmidt wurde für zwei Spiele gesperrt und mit einer Geldstrafe in Höhe von 15.000€ belegt. © imago/Sven Simon