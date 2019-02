Bericht: Tschechien will Hertha-Star Davie Selke für die Nationalmannschaft

Davie Selke spielt bei Hertha BSC eine starke Saison und hat dadurch nun offenbar auch außerhalb der Bundesliga Begehrlichkeiten geweckt. Allerdings nicht, wie sich zunächst vermuten lässt, auf Vereinsebene - der Tschechische Fußballverband will den in Deutschland geborenen Angreifer nach Bild-Informationen für ihre Nationalmannschaft haben. Erst kürzlich, beim überraschenden 3:0-Erfolg von Hertha BSC in Gladbach, war Selke mit einem Tor und einer Vorlage Garant für den Auswärtssieg beim Tabellendritten.