Bericht über Transfer-Hammer: Anthony Modeste zurück zum 1. FC Köln?

Macht der 1. FC Köln seine Fans so richtig glücklich? Nach Informationen des französischen Senders RMC Sport arbeitet der Zweitligist aktiv an der Rückkehr von Publikumsliebling und Stürmer-Star Anthony Modeste . Für den Franzosen kassierte der "Effzeh" im vergangenen Sommer die Rekordsumme von 34,7 Millionen Euro von China-Klub Tianjin Quanjian, stieg danach jedoch aus der Bundesliga ab und schaffte es nie, Modeste adäquat zu ersetzen.

Trotz des Abstiegs und großer internationaler und nationaler Konkurrenz wie etwa Borussia Dortmund , Ex-Klub OGC Nizza oder Lokomotive Moskau plant Sportchef Armin Veh nun jedoch offenbar den Coup und will Modeste zurück in die Domstadt lotsen. Modeste sei einem entsprechenden Transfer gegenüber nicht abgeneigt. Seine Zuneigung zum 1. FC Köln ist allgemein bekannt - auch, wie schwer ihm der Abschied im vergangenen Jahr trotz langer Querelen um den Transfer fiel.

Rückkehr nach Europa vorstellbar

Modeste spielte von 2015 bis 2017 für die Kölner und schoss insgesamt 43 Tore in 75 Spielen für die "Geißböcke". Zuvor spielte er in der Bundesliga von 2013 bis 2015 für die TSG Hoffenheim. Zuletzt betonte er, es gebe keine Interessenten aus Deutschland. Klar ist: Nach einem Jahr in der Chinese Super League kann der 30-Jährige sich eine Rückkehr in die Bundesliga sehr gut vorstellen.