Bericht: UEFA prescht vor – Videobeweis noch in dieser Champions-League-Saison? 

Das Thema erhitzt die Gemüter der Fußballfans, nicht nur in Deutschland, sondern überall. Wird etwa noch in dieser Saison der Video-Assistent in der Champions League eingeführt?

Genau damit befasst sich aktuell die britische Zeitung The Times, die schreibt, dass genau darüber am 3. Dezember das UEFA-Exekutivkomitee entscheiden wird. Sowohl in den K.o.-Spielen der Champions League als auch im Finalturnier der Nations League soll der Video-Assistent noch in dieser Spielzeit womöglich zum Einsatz kommen.

Eigentlich sollte der Video-Assistent in der Königsklasse erst in der kommenden Saison eingeführt werden. Für die Europa League war das technische Hilfsmittel ab der Saison 2020/21 vorgesehen. Ob sich an diesem Termin etwas ändert, wurde nicht bekannt.

Der wahre Grund für die Tempo-Mache?