Bericht: Uli Hoeneß warnte Löw während der WM vor Mesut Özil

Am Sonntag sorgte Uli Hoeneß mit seinem Auftritt beim Sky-Talk "Wontorra" für reichlich Gesprächsstoff. Neben dem Berater von Robert Lewandowski, Pini Zahavi, bekam vor allem Weltmeister Mesut Özil sein Fett weg. Den Star des FC Arsenal, nach einem öffentlichen Streit mit DFB-Präsident Reinhard Grindel und den Querelen um das Treffen mit dem türkischen Präsidenten Erdogan aus der Nationalmannschaft zurückgetreten, bezeichnete Hoeneß als "gut vermarktetes Produkt", das ihn viel besser darstelle, als er ist.

Der Bayern-Präsident betonte, dass Özil sportlich keinen Anspruch auf eine WM-Teilnahme gehabt hätte. Was er nicht sagte, enthüllte die Bild am Abend: Nämlich, dass er vor dem entscheidenden Vorrundenspiel gegen Südkorea versuchte, Joachim Löw davon zu überzeugen, aus sportlichen Gründen auf Özil zu verzichten. Er rief im DFB-Quartier an, stieß jedoch offensichtlich auf taube Ohren.