Voss-Tecklenburg neue Bundestrainerin - Hrubesch-Nachfolge geklärt

Jetzt ist es offiziell: Martina Voss-Tecklenburg wird Nachfolgerin von Horst Hrubesch und neue Bundestrainerin des DFB. Die bisherige Trainerin der Schweizer Nationalmannschaft wird Hrubesch nach der WM-Qualifikation ablösen. Demnach will der DFB die Personalie zeitnah bekanntgeben.

Der DFB hatte sich im März nach einer erfolglosen Zeit von Bundestrainerin Steffi Jones getrennt , Ex-Nationalspieler Hrubesch sprang kurzfristig ein. Für den früheren Trainer der U21-Nationalmannschaft war allerdings stets klar, dass er das Amt nur auf Zeit innehaben will. "Martina Voss-Tecklenburg ist eine erfahrene und hoch angesehene Trainerin. Ich bin der festen Überzeugung, dass sie mit ihrer Expertise und Persönlichkeit die Richtige ist", sagte DFB-Präsident Reinhard Grindel in einer offiziellen Pressemitteilung.

Viermalige Europameisterin

Voss-Tecklenburg, die in Duisburg geboren wurde und die Nationalmannschaft der Schweiz seit 2012 betreut, absolvierte in ihrer aktiven Karriere 125 Länderspiele. 2000 beendete sie nach einem internen Streit mit Mannschaftskameradin Inka Krings ihre Karriere in der Nationalelf. Seit Februar sitzt sie im Aufsichtsrat von Fortuna Düsseldorf. "Meine Konzentration gilt aktuell noch der Schweizer Nationalmannschaft und unseren Zielen. Danach werde ich mit Elan und Leidenschaft meine neue Aufgabe angehen", erklärte Voss-Tecklenburg.