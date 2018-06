Bericht: Walace steht offenbar kurz vor Wechsel zu Hannover 96

Er war der erste Brasilianer bei Hannover 96: Leonardo Caetano Manzi, kurz Leo Manzi, kam 1996 zu Regionalliga-Zeiten für 40.000 Euro vom FC St. Pauli zu Hannover 96. Am Millerntor wurde er als "der einzige Brasilianer, der kein Fußball spielen könne" verspottet. Doch in den zwei Jahren bei den Roten machte er 12 Tore in 44 Spielen. © imago/Rust