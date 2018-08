Bericht: Wechsel zum FC Bayern? Ivan Rakitic will beim FC Barcelona bleiben

Aber was plant Rakitic, der nach seinem WM-Urlaub wieder ins Training von Barca eingestiegen ist? Wie Sport1 aus dem Umfeld des 30-Jährigen erfahren haben will, möchte Rakitic bis zum Ende seines Vertrags in Katalonien bleiben. Also kein Bayern-Wechsel! Der Kontrakt des früheren Schalkers läuft noch bis 2021. Anschließend möchte Rakitic, der in Möhlin in der Schweiz geboren wurde, demnach innerhalb der La Liga zum FC Sevilla wechseln. Dort spielte der erfahrene Vizeweltmeister bereits von 2011 bis 2014 und erlebte eine erfolgreiche Zeit.