Nationalmannschaft: Jerome Boateng nicht im Kader! Löw verzichtet auf Weltmeister

Bundestrainer Joachim Löw hat auf die Nominierung von Bayern-Verteidiger Jerome Boateng für die anstehenden Spiele gegen Russland (in Leipzig am 15. November)und die Niederlande (in Gelsenkirchen am 19. November) verzichtet. Zuerst berichtete die Bild von der Entscheidung.

Heute Mittag wird Löw den Kader für die beiden Partien dann auch offiziell bekanntgeben.

Boateng, der beim deutschen Rekordmeister aktuell sehr schwankende Leistungen zeigt, reiste schon nach dem Hinspiel im Oktober in Amsterdam gegen die Niederlande angeschlagen ab. Zwei Tage später stand er in München wieder auf dem Trainingsplatz.