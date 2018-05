Bericht: Werder-Star Thomas Delaney zum BVB?

Borussia Dortmund macht in Sachen Kaderplanung Ernst. Mit Marwin Hitz steht ein Neuzugang fest, Stephan Lichtsteiner könnte folgen . Außerdem soll Trainer Lucien Favre den scheidenden Peter Stöger ersetzen - der BVB stellt sich komplett neu auf, um hinter die schwierige Saison 2017/18 einen Schlussstrich zu setzen.

Ein weiterer möglicher Neuzugang ist Thomas Delaney. Laut Bild hat die Borussia beim SV Werder das Interesse am Mittelfeldspieler hinterlegt. Der 26-Jährige wäre mit seiner Führungsstärke und der Qualität im Zweikampf ein perfekter Spieler für das Zentrum des Dortmunder Spiels. Allerdings: Die Westfalen müssten für den Dänen rund 15 Millionen Euro Ablöse hinlegen. So viel fordert offenbar der SVW.

Transfer noch vor der WM in Russland?

Die Dortmunder wollen den Transfer schnellstmöglich perfekt machen - bestenfalls noch vor der WM in Russland. Denn da tritt Delaney mit Dänemark an und könnte seinen Wert mit einem starken Turnier signifikant steigern.

Klar ist, dass Delaney sich einen Wechsel vorstellen kann: Auch wenn sein Vertrag an der Weser noch bis 2021 läuft, kokettierte der Mittelfeldstar in den vergangenen Wochen immer wieder mit einem Wechsel.

Delaney könnte beim BVB ein zentraler Mann in System Favre werden - eventuell an Stelle von Nuri Sahin, Julian Weigl oder Sebastian Rode, die bei passenden Angeboten wohl alle gehen könnten. Delaney kam im Januar 2017 für zwei Millionen Euro von seinem Jugendverein FC Kopenhagen zu Werder und kommt in seinen 48 Spielen bisher auf sieben Tore und sieben Vorlagen.