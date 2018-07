Bericht: Yarmolenko vor BVB-Abgang - Gespräche mit England-Klub?

Ist er das erste Opfer von Lucien Favre? Der neue Trainer von Borussia Dortmund soll nicht mehr mit Andrey Yarmolenko planen. Nach übereinstimmenden Medienberichten fehlte der BVB-Außenstürmer beim Laktattest der Dortmunder am Samstag - offenbar, damit er mit anderen Klubs sprechen kann. Es ist von einer Freistellung die Rede. Der 25-Millionen-Euro-Neuzugang von Dynamo Kiew soll Kandidat beim Premier-League-Klub West Ham United sein. Beim BVB müsste er in der kommenden Spielzeit mit Christian Pulisic und Frankfurt-Neuzugang Marius Wolf um seinen Platz auf seiner rechten Angriffseite kämpfen.

Yarmolenko kam erst im Vorjahr von Dynamo Kiew zu den Westfalen. Der 28-Jährige begann unter Peter Bosz stark, erzielte in der ersten Saisonhälfte insgesamt sechs Tore in Bundesliga, Pokal und Champions League. Später kam der Neuzugang aus der Ukraine unter Peter Stöger jedoch kaum mehr zum Einsatz - auch, weil ihm eine hartnäckige Fußverletzung zu schaffen machte. Sein Vertrag in Dortmund läuft noch bis 2021.