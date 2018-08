Bericht zur Boateng-Zukunft: Kontakt bei Testspiel! ManUnited verhandelte mit FC Bayern

4. Geteilter vierter Rang für den Synchronjubel von Gerd Müller und Franz Beckenbauer. Müller war mit fünf Toren der "Star of the Show" beim 6:0 über den 1. FC Kaiserslautern am 30. Spieltag der Saison 1972/73, das den Bayern am 5. Mai die Meisterschaft sicherte. © imago