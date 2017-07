Bernardo – der preußische Brasilianer

Seefeld. Brasilianer in der Bundesliga. Immer gut drauf, oft schlagzeilenträchtig, selten pünktlich aus dem Urlaub kommend und gerne die zum Dienstantritt erlaubten Körperfettwerte negierend. Ailton kam immer mit Hüftspeck vom Zuckerhut, Marcelinho tauchte immer zu spät zum ersten Üben auf, Amoroso war in seiner BVB-Zeit immer der Überzeugung, dass er ohne Training besser als mit ist. Auch Leipzigs Brasilianer Bernardo ist immer gut drauf, ansonsten hat er mit den erwähnten Sportkameraden nichts gemein. Der 22-jährige Verteidiger ist ein Vorzeigeprofi. Gespräch mit einem wohlerzogenen jungen Mann, den man laut Sportdirektor Ralf Rangnick „einfach lieben muss“. Übrigens: Das Interview mit dem preußischen Brasilianer kam ohne Dolmetscher aus.

Der Chef hat immer Recht. Im Ernst: Ich versuche meinen Job so gut es geht zu machen. Und ich möchte dabei Freude haben. Ich freue mich jeden Tag aufs Training und meine Freunde.

Nein, in Salzburg waren wir 70 Prozent Ausländer, da war die Amtssprache Englisch. Als mein Wechsel nach Leipzig feststand, habe ich angefangen, Deutsch zu lernen. Und seit ich hier bin, habe ich zwei-, dreimal die Woche Unterricht. Bei RB wird Deutsch gesprochen, da lernt man jeden Tag dazu.

Sie sprechen nach einem Jahr nahezu fließend. Haben Sie in Österreich geübt?

RB hat eine fantastische Saison hingelegt. Mit Ihnen als Rechtsverteidiger. Sie können offenbar immer und überall. Meine Lieblingsposition ist Innenverteidiger, in Salzburg habe ich im defensiven Mittelfeld oder hinten links gespielt. Als Klosti (Lukas Klostermann; Red.) ausgefallen ist, hat mich der Trainer gefragt, ob ich mir auch hinten rechts zutraue.

Mein Vater hat in Europa und Japan Fußball gespielt. Er hat mir beigebracht, was man als Profi zu tun und zu lassen hat. Manche brasilianische Fußballer sind vielleicht etwas zu relaxt. Ich bin Brasilianer, lache und tanze gerne. Wenn der Ball rollt, dann bin ich absolut fokussiert auf meinen Beruf. Es geht nicht anders.

Disziplin, Pünktlichkeit, Fleiß und so weiter. Sie sind ein preußischer Brasilianer, Bernardo.

Wir sind alle Menschen – und Menschen machen auch Fehler. Das Ganze ist in der Mannschaft und zwischen Diego und Naby definitiv abgehakt. Ich kenne ein Video von Ihnen. Ihre Fouls waren schlimmer. Viel schlimmer.

Nein, ich liebe Österreich und die Berge. Und da regnet es eben ab und zu. Besser so als zu warm. Ich habe jeden Tag im Trainingslager genossen. Wir haben hart und trotzdem mit sehr viel Freude gearbeitet.

Ich bin da ein bisschen altmodisch, Old School sozusagen. Gefällt es ihnen nicht?

Sie sind der einzige Brasilianer weltweit, der das Trikot in die Turnhose steckt.

Jeder Brasilianer träumt von der Nationalmannschaft.

Das stimmt. Ich spiele bei einem deutschen Top-Verein, wir sind in der Champions League dabei. Die Bühne ist da, ich kann und will mich zeigen. Die Selecao ist ein großes Ziel von mir.

Ihre Freundin studiert in Berlin Psychologie. Wann kommt Sie nach Leipzig?

Sie muss noch eine letzte Prüfung ablegen, in drei Monaten zieht sie zu mir.

Stimmt es, dass Sie gerne mal den Haustürschlüssel in der Wohnung vergessen?

Ja, passiert mir ungefähr einmal in der Woche. Mein Vermieter und Marvin (Compper, wohnt über Bernardo, Red.) haben zum Glück Ersatzschlüssel. Bisher bin ich immer reingekommen. Ich wohne hier wie in Sao Paulo. Schöne Wohnung, viel Garten und nah am Wasser. Leipzig ist meine zweite Heimat geworden.