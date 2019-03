Tottenham Hotspur hat drei Tage vor dem Rückspiel im Champions-League-Achtelfinale bei Borussia Dortmund eine Niederlage im brisanten Nord-London-Derby gerade so abwenden können. Gegen den FC Arsenal kamen die Spurs am Samstag im Wembley-Stadion zu einem 1:1 (0:1). Am Dienstag geht Tottenham mit einem 3:0-Vorsprung aus dem Hinspiel in das Königsklassen-Duell mit dem BVB.