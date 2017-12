Berti Vogts: "Im deutschen Fußball gibt es ein Trainer-Ausbildungsproblem"

In der schwelenden Debatte um die Äußerungen von Mehmet Scholl über die jungen deutschen Trainer meldet sich nun auch Ex-Bundestrainer Berti Vogts zu Wort. In seiner Kolumne beim Nachrichtenportal t-online.de fordert der 70-Jährige einen Sonderlehrgang für verdiente Nationalspieler.

„Man gibt sich viel Mühe bei der Trainer-Ausbildung, aber es fehlen die wirklich erfahrenen und erfolgreichen Spieler in diesen Kursen", erklärte Vogts, der Deutschland von 1990 bis 1998 trainierte und mit dem DFB Europameister 1996 wurde. "Früher haben wir einen Sonderlehrgang ins Leben gerufen für verdiente Spieler, die eine gewisse Anzahl an Länderspielen absolviert hatten, oder lange in der Bundesliga aktiv waren. Da sind Trainergrößen wie Joachim Löw oder Matthias Sammer bei herausgekommen. Vielleicht sollte es so einen Lehrgang wieder geben. Kandidaten dafür gibt es schließlich."

Vogts vermisst vor allem die Qualität in der jungen Trainergilde - trotz spektakulärer Newcomer wie Schalkes Domenico Tedesco und Julian Nagelsmann von der TSG Hoffenheim, der schon mit 29 Jahren Bundesliga-Cheftrainer wurde. Der Youngster unter den deutschen Trainern hat allerdings gerade Vogts ziemlich verärgert - wegen des schwachen Hoffenheimer Auftretens in einer machbaren Europa-League-Gruppe.

"Mit welcher Respektlosigkeit die jungen Trainer teilweise an den Europapokal rangehen, das macht schon nachdenklich", sagte Vogts, der in der Bundesliga für kurze Zeit Bayer 04 Leverkusen coachte und ansonsten noch die Nationalteams von Kuwait (2001/02), Schottland (2002-2004), Nigeria (2007/08) und Aserbaidschan (2008-2014) betreute. Vogts: "Was wir uns im deutschen Fußball über Jahre erarbeitet haben, das wird innerhalb weniger Wochen einfach so weggeworfen. Für den deutschen Fußball ist das eine Schande. Wenn man sieht, in welchen Gruppen wir in der Europa League ausgeschieden sind: Das ist peinlich. Und das tut dem deutschen Fußball weh, weil es selbst verschuldet ist.“