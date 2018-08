Berti Vogts zürnt: "Die Bundesliga wird gar nicht mehr ernst genommen"

Hat die Bundesliga nach sechs Titeln in Folge für die Bayern ein Image-Problem? Ex-Bundestrainer Berti Vogts ist sich dessen sicher. "Aktuell wird die Liga gar nicht mehr ernst genommen. Oder warum kommt kein einziger Top-Star mehr nach Deutschland?“, schreibt der 71-Jährige in seiner Kolumne vor dem Saisonstart auf t-online.de. Vogts fordert: „In der vergangenen Saison bin ich an einem Bundesliga-Spieltag oft lieber mit dem Hund rausgegangen, als mir die Spiele anzuschauen. Die unattraktive Spielweise vieler Mannschaften hat mir den Fußball madig gemacht.“