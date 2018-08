"Beschämend": Pogba-Bruder schießt gegen deutschen Drittligisten Uerdingen

Mathias Pogba wehrt sich in Video

"Das ist das erste Mal, dass mir so etwas in meiner Karriere passiert ist. Dabei habe ich nichts gegen den Verein oder den Präsidenten, Sportdirektor - ich wurde in Uerdingen toll aufgenommen. Es geht hier nur um die Aussagen des Trainers. Ich finde es wirklich beschämend, weil ich auf unfaire Weise falsch behandelt werde. Für jeden Profi-Fußballer mit Ambitionen ist es undenkbar zu einem Probetraining mit einem dicken Bauch oder breiten Hüften zu kommen - wie es dieser Herr gesagt hat. Selbst wenn es so gewesen wäre, wir sitzen an einem Tisch, unter vier Augen, und dann es bleibt zwischen uns. Punkt. Jetzt bin ich bereit für eine Herausforderung bei einem anderen Team, dass mir vertraut und bei dem ich dass machen kann, was ich am meisten liebe: Fußball spielen!"