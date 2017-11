Beschwerde abgewiesen: Landgericht wird Einstweilige Verfügung gegen 96 nicht erneut verhandeln

Stattdessen feuerten sie die jungen Roten von der U23 in der Regionalliga Nord an, die die Unterstützung der Fans genossen.

Schon 2012 schwiegen die 96-Fans aus Protest - allerdings nur vereinzelt. In der Saison 2014/15 boykottierten Teile der Ultras dann aus Wut über die Nicht-Verlängerung ihrer Dauerkarten über mehrere Monate die 96-Spiele in der Bundesliga.

Beschwerde abgewiesen

In einer Pressemitteilung des Landgerichts zur Ablehnung der Beschwerde heißt es: "Im Übrigen hielt das Gericht an seiner Auffassung fest. Der Antragsteller habe nicht dargelegt, dass der Vorstand des Antragsgegners bei der Festsetzung des Preises für die Gesellschaftsanteile an der Hannover96 Management GmbH seinen Beurteilungsspielraum in rechtsmissbräuchlicher Weise überschritten habe".

Auch fehlte der 1. Zivilkammer des Landgerichts die "Eilbedürftigkeit für eine Anordnung" - nicht zuletzt habe sich auch Antragssteller Nestler mit seinen Anträgen viel Zeit gelassen und damit keine Eilbedürftigkeit demonstriert. Eine Einstweilige Verfügung dürfe aber eben nur in Eilfällen ergehen.