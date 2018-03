Besiktas Istanbul gegen FC Bayern München live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

Anzeige

5:0 im Hinspiel – der deutsche Rekordmeister kann sich in der Partie Besiktas Istanbul gegen FC Bayern München am Mittwoch (18 Uhr / live im SPORTBUZZER-Ticker) im Prinzip auf eine unbeschwerte Dienstreise einstellen. Schon sechs Mal gewannen die Münchner in ihrer langen Europapokal-Geschichte ein Hinspiel mit 5:0. Gestrauchelt sind sie danach nie.

Dennoch mahnt Superstar Arjen Robben vor dem Gang an den Bosporus vor zu wenig Ernsthaftigkeit. „Wir müssen das Spiel angehen, als wenn es noch 0:0 steht“, erklärte der 34-jährige Niederländer im Kicker-Sportmagazin (Montag). Der Außenstürmer wird in Istanbul nicht mit von der Partie sein. „Wir wollen in einer wahrscheinlich trotzdem sehr hitzigen Atmosphäre nicht erst jemanden auf die Idee bringen, dass da noch etwas anbrennen könnte“, will auch Mats Hummels den Gegner gar nicht wieder ins Spiel holen. Der Besiktas Park gilt als eines der lautesten Stadien der Welt. In der CL-Gruppenphase bekam schon RB Leipzig beim 0:2 diese außergewöhnliche Stimmung zu spüren. „Schock im Park“, hieß es dazu in einem Kicker-Special zum CL-Achtelfinale.

„Wir müssen das genießen und dürfen uns gleichzeitig nicht davon ablenken lassen“, fordert Arjen Robben, „wir müssen unser Spiel machen.“ Bayerns Trainer-Veteran Jupp Heynckes (72) weiß: „Hier werden heißblütige Fans sein, die ihre Mannschaft nach vorn peitschen werden. Das macht den Fußball aber aus.“ Den Bayern-Erfolgscoach, der am Sonntag in Leipzig die Deutsche Meisterschaft einfahren kann, macht aber in diesem Spiel noch etwas anderes aus. Mit einem Sieg stünde Heynckes mit elf Champions-League-Erfolgen als alleiniger Rekordhalter unter den Trainern der Königsklasse da. Zehn Spiele in Folge konnten bislang nur zwei seiner Vorgänger in München, Louis van Gaal und Carlo Ancelotti, gewinnen. Franck Ribéry feiert sein 100. Europapokalspiel. 88 dieser Partien bestritt der Franzose seit 2007 für den FC Bayern München. „Er ist ein wichtiger Spieler für uns und das wird er auch im Europacup zeigen“, sagte Heynckes in der Pressekonferenz vor dem Spiel über Ribéry.

DURCHKLICKEN: Die Stimmen zum Spiel Willi Orban (RB Leipzig): "Wir haben in der zweiten Hälfte gezeigt, dass wir, wenn wir mutig spielen, auch in Istanbul mithalten können. Man hat heute aber auch gesehen, dass wir als junge Mannschaft noch dazu lernen müssen." (@Imago) Senol Günes (Besiktas): „Leipzig ist ein junges, sehr ausgeglichenes Team. Wir haben unseren Plan gut umsetzen können. Wir haben Druck aufgebaut und dem Gegner nicht viele Möglichkeiten in der ersten Hälfte geboten. Die zweite Hälfte war ausgeglichener. Der größte Dank geht an meine Spieler und unsere Fans, die heute viel Herz und Einsatz gezeigt haben.“ (@dpa) Cenk Tosun (Besiktas): "Wir wussten, wir wir dieses Spiel gewinnen können. Wir hatten nicht viel Zeit, uns vorzubereiten. In der ersten Hälfte haben wir viel Druck gemacht und die Führung erzielt. Ich bin stolz auf meine Mannschaft. Es war ein gutes Spiel. Ich bin viel gelaufen und habe hart gearbeitet. Ich bin sehr glücklich, dass wir gewonnen haben.“ (@Imago) Peter Gulacsi (RB Leipzig): „Es ist schade, weil wir nicht gut ins Spiel gekommen sind. Kurz vor der Halbzeit kassieren wir nochmal ein blödes Tor, obwohl wir dann besser im Spiel waren. Dann wird es natürlich schwer. Wenn wir mit 0:1 in die Halbzeit gehen, hätten wir vielleicht noch etwas geholt. Trotzdem waren wir in der zweiten Halbzeit viel mutiger.“ (@Imago) Anderson Talisca (Besiktas): "Das war heute ein sehr wichtiges Spiel. Wir haben ein gutes Ergebnis erzielt und sind natürlich glücklich. In der ersten Hälfte hatten wir das Spiel in der Hand. In der zweiten Hälfte haben wir Leipzig die Kontrolle überlassen. Das Ergebnis heute kann für uns noch sehr wichtig sein." (@Imago) Ricardo Quaresma (Besiktas): " Wir haben agiert wie ein Team und gewonnen. Ab morgen werden wir uns aber schon wieder auf das nächste Ligaspiel konzentrieren." (@dpa) Oguzhan Özyakup (Besiktas): "Es ist eine schwierige Gruppe. Alles kann passieren. Wir haben uns gut vorbereitet. RB Leipzig ist ein starker Gegner. Sie haben schnelle Spieler. Wir wollten die ersten 20 Minuten das Spiel bestimmen. Die Fans haben uns großartig unterstützt und wir haben getroffen. Danach haben wir mehr abgewartet, auf schnelle Konter gesetzt und das zweite Tor gemacht. In der zweiten Halbzeit haben wir gut verteidigt." (@Imago) Ralph Hasenhüttl (RB Leipzig): „Die Heimmannschaft hat aufgrund der ersten Halbzeit mit einem Vorsprung das Spiel gewonnen. Wir haben in der ersten Halbzeit vor allem wegen der Atmosphäre verloren. Das war neu und für den ein oder anderen etwas zu viel. Wir haben die Spieler in der Halbzeit nochmal aufgeweckt. Deshalb bin ich froh, dass wir dann noch eine Reaktion gezeigt haben. Schade, dass uns das Tor nicht gelungen ist, dann wäre es nochmal spannend geworden.“ (@dpa) Ryan Babel (Besiktas): "Wir haben gut gespielt, mit viel Selbstvertrauen. Ich habe das Tor mit meinem linken Fuß gemacht. Das ist eigentlich nicht der starke, aber ich hatte Glück. Besiktas ist ein großer Verein. Wir sind jetzt in einer guten Position." (@Imago) Lukas Klostermann (RB Leipzig): „Wir haben in der ersten Halbzeit nicht gezeigt was wir können und auch nicht, was wir uns vorgenommen haben. Das hat uns hinten raus gefehlt. In der zweiten Halbzeit haben wir ordentlich Druck gemacht und uns Chancen herausgespielt. Das kann uns Mut machen, für die nächsten Spiele.“ (@GEPA Pictures)

Besiktas-Coach Senol Günes (65) hat keine „Wunder-Pläne“ gegen Bayern München: „Wir wollen vor einer großen Kulisse großen Fußball spielen.“ Pepe (Zehenverletzung) und der rotgesperrte Vida werden gegen den FC Bayern nicht dabei sein. Doch auch mit diesen beiden Innenverteidigern wäre die Chance des türkischen Meisters auf ein Weiterkommen streng limitiert. „Unser Traum vom Viertelfinale wurde im Hinspiel brutal zerstört“, weiß Günes, „Bayern hat dafür gesorgt, dass wir uns jetzt verstärkt der Liga widmen können.“

Wie sehe ich das Spiel Besiktas Istanbul gegen FC Bayern München live im TV?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt Besiktas Istanbul gegen FC Bayern München live. Die Übertragung läuft am Dienstag ab 18 Uhr bei Sky Sport 1 (nur Einzelspiel) und HD. Live-Kommentator ist Kai Dittmann. Im Münchner Sky-Studio blickt Moderator Sebastian Hellmann, Vize-Weltmeister Dietmar Hamann und der frühere Bayern-Pressesprecher Markus Hörwick auf die Partie in Istanbul.

Wird Besiktas Istanbul gegen FC Bayern München live im Free-TV übertragen?

Ja! Das ZDF überträgt die Partie Besiktas Istanbul gegen FC Bayern München am Mittwoch ab 18 Uhr live im Free-TV. ZDF-Reporter ist Béla Rethy.

​Gibt es einen Livestream?

Ja. Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel über Sky Go im Livestream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man im iTunes- und Google-Play-Store kostenfrei herunterladen kann.

Gibt es auch einen kostenlosen Live-Stream?

Ja! Das ZDF zeigt die Partie Besiktas Istanbul gegen FC Bayern München auf seiner Homepage auch im kostenlosen Live-Stream.

Wie verfolge ich das Spiel im Liveticker?

Der SPORTBUZZER bietet einen Liveticker zum Spiel Besiktas Istanbul gegen FC Bayern München an. Alle Tore, Karten, Highlights und Aktionen gibt es hier ab 17.45 Uhr.

