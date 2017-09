Besiktas Istanbul gegen RB Leipzig live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

Live im TV, Stream und Ticker, aber nicht im ZDF: Das Champions-League-Spiel zwischen Istanbul und Leipzig am Dienstag wird ein echter Kracher. Die Roten Bullen gastieren am Bosporus. So könnt ihr das Spiel sehen!

Vor der Partie Besiktas Istanbul gegen RB Leipzig am Dienstag (20.45 Uhr / live im SPORTBUZZER-Ticker) haben die Roten Bullen rechtzeitig in die Erfolgsspur zurückgefunden. Zwar rotierte RB-Coach Ralph Hasenhüttl (50) auch im Bundesliga-Spiel gegen Eintracht Frankfurt am Samstag mächtig, doch unter dem Strich stand ein verdienter 2:1-Erfolg für RBL.

Hasenhüttl selbst hatte bei der Einreise am Istanbuler Flughafen am Montag Probleme, stieß nach einem fehlenden Visum erst 15 Minuten später zum Team. Die Nachrichtenagentur dpa sieht den Vizemeister „bereit für den Fußball-Tempel der Adler“.

In der stimmungsvollen Vodafone Arena erwartet RB Leipzig nach dem 2:2 zum Start gegen die AS Monaco eine schwere Aufgabe. „Es wird sehr wichtig sein, sehr schnell einen Zugriff auf das Spiel zu bekommen“, sagte Hasenhüttl am Montag nach der Ankunft in der türkischen Fußball-Metropole. Kapitän Willi Orban: „Wir werden alles tun, um uns bestmöglich zu präsentieren.“

RB Leipzig ist in Istanbul angekommen (dpa) (4) ©

Im Hexenkessel am Bosporus, wo zuletzt mit dem VfL Wolfsburg (2009/2010, 3:0) ein deutsches Team gewinnen konnte, kann RB Leipzig auf den in der Bundesliga noch gesperrten Regisseur Naby Keita zurückgreifen. Sein Duell mit dem bulligen Chilenen Gary Medel im Mittelfeld könnte zu den Schlüssel-Zweikämpfen dieser Partie werden. Timo Werner bekommt es in der Defensive mit dem früheren Real-Star Pepe zu tun. Der Jung-Nationalspieler steht damit vor einer besonderen Bewährungsprobe -–wie das gesamte Team bei seiner ersten Europacup-Reise. Die Vorfreude ist jedenfalls groß. „Die Atmosphäre wird der Hammer werden“, sagte Willi Orban.

​Wie sehe ich das Spiel Besiktas Istanbul gegen RB Leipzig live im TV?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt das Spiel Besiktas Istanbul gegen RB Leipzig live. Die Übertragung läuft am Mittwoch ab 20.15 Uhr bei Sky Sport 1 und HD. Reporter ist Hansi Küpper. In der Konferenz mit allen Gruppenspielen ist Jörg Dahlmann, in der deutschen Konferenz mit Leipzig und dem BVB Marcus Lindemann zu hören. Experten im Studio in München bei Moderator Michael Leopold sind u. a. Vize-Weltmeister Dietmar Hamann und Ex-Bundesligatrainer Markus Weinzierl.

​Wird Besiktas Istanbul gegen RB Leipzig im Free-TV übertragen?

Nein. Sky hält die Exklusivrechte. Eine Zusammenfassung des Spiels Besiktas Istanbul gegen RB Leipzig gibt es am Mittwoch, im Anschluss an die Champions-League-Partie Paris Saint-Germain – FC Bayern München (20.45 Uhr) im ZDF. Der „Fantalk“ auf SPORT 1 thematisiert die Partie Besiktas Istanbul gegen RB Leipzig mit lockeren Experten-Einschätzungen am Dienstag ab 20 Uhr, allerdings ohne Bewegtbilder.

Gibt es einen Livestream?

Ja. Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel Besiktas Istanbul gegen RB Leipzig über Sky Go im Livestream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man im iTunes- und Google-Play-Store kostenfrei herunterladen kann.

​Gibt es auch einen kostenlosen Live-Stream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn Du nicht für den Livestream für das Spiel Besiktas Istanbul gegen RB Leipzig bezahlen willst. Allerdings musst Du Dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

​Wie verfolge ich das Spiel im Liveticker?

Der SPORTBUZZER bietet einen Liveticker zum Spiel Besiktas Istanbul gegen RB Leipzig an. Alle Tore, Karten, Highlights und Aktionen gibt es hier ab 20.30 Uhr.

